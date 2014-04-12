Начальник донецкой милиции написал рапорт об отставке под давлением митингующих

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, пророссийские митингующие пришли к областному главку милиции, где провели протестную акцию, одним из их требований было отстранение от занимаемой должности начальника главка Пожидаева.

«Выслушав их представителей во время переговоров, с целью предотвращения эскалации конфликта и возможного кровопролития, генерал - майор Пожидаев принял решение написать рапорт об отставке, о чем сообщил участникам митинга», - сказано в сообщении главка.

Во время этих событий ни люди, ни админздание милиции не пострадали. В настоящий момент в ГУМВД области находится несколько наблюдателей от митингующих. Областной главк работает в штатном режиме, контролируя не только вопросы по охране общественного порядка, но и работу по раскрытию преступлений и защите жителей области от преступных посягательств, заключено в сообщении.