МВД работает над освобождением райотдела в Славянске от сепаратистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов заявил журналистам.

“Действительно, это произошло. Сейчас принимаются меры, чтобы ситуацию локализовать”, - сказал он.

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Также, в Донецке по факту захвата здания областной прокуратуры возбуждено уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, около 6.05 утра группа неизвестных молодых людей в масках и с битами ворвалась в здание прокуратуры. Не выдвигая требований, около 40 агрессивно настроенных молодых людей начали баррикадировать входы в здание мебелью.

В 7.30 после переговоров неизвестные в масках покинули здание прокуратуры.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки).

На месте работает следственно-оперативная группа, продолжается осмотр места преступления.

Сейчас здание полностью разблокировано.

Устанавливается сумма нанесенного ущерба.