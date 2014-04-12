МВД работает над освобождением райотдела в Славянске от сепаратистов
Правоохранительные органы принимают меры по локализации ситуации в Славянске Донецкой области, где вооруженные люди захватили райотдел милиции и оружейную комнату в частности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов заявил журналистам.
“Действительно, это произошло. Сейчас принимаются меры, чтобы ситуацию локализовать”, - сказал он.
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Также, в Донецке по факту захвата здания областной прокуратуры возбуждено уголовное производство.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, около 6.05 утра группа неизвестных молодых людей в масках и с битами ворвалась в здание прокуратуры. Не выдвигая требований, около 40 агрессивно настроенных молодых людей начали баррикадировать входы в здание мебелью.
В 7.30 после переговоров неизвестные в масках покинули здание прокуратуры.
По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки).
На месте работает следственно-оперативная группа, продолжается осмотр места преступления.
Сейчас здание полностью разблокировано.
Устанавливается сумма нанесенного ущерба.