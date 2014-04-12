Сепаратисты ночью штурмовали прокуратуру Донецка, под утро здание освободили

10:40, 12 апреля 2014
Политика
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Сепаратисты ночью взяли штурмом здание прокуратуры Донецкой области, но к утру оно было освобождено.

Сепаратисты ночью захватили еще одно здание в Донецке

Об этом пишет Остров, ссылаясь на заявления самих сепаратистов. 

«Народ с прокуратуры уже уходит на ОГА, менты их не тронули, просто выгнали из прокуратуры», - сообщают сепаратисты. 

По их мнению, группа лиц штурмовала прокуратуру по собственной инициативе. «Прокуратуру некоторые ребята взяли, чтобы, наверное, дела свои сжечь, или преследовали личные цели», - говорят они.

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Источник в правоохранительных органах подтвердил, что неизвестные штурмовали здание прокуратуры, но на данный момент оно освобождено. 

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