Сепаратисты ночью штурмовали прокуратуру Донецка, под утро здание освободили
10:40, 12 апреля 2014Политика
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Сепаратисты ночью взяли штурмом здание прокуратуры Донецкой области, но к утру оно было освобождено.
Сепаратисты ночью захватили еще одно здание в Донецке
Об этом пишет Остров, ссылаясь на заявления самих сепаратистов.
«Народ с прокуратуры уже уходит на ОГА, менты их не тронули, просто выгнали из прокуратуры», - сообщают сепаратисты.
По их мнению, группа лиц штурмовала прокуратуру по собственной инициативе. «Прокуратуру некоторые ребята взяли, чтобы, наверное, дела свои сжечь, или преследовали личные цели», - говорят они.
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Источник в правоохранительных органах подтвердил, что неизвестные штурмовали здание прокуратуры, но на данный момент оно освобождено.
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