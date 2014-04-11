ЕС может помочь Украине в реформировании милиции и Национальной гвардии

Европейский Союз окажет Украине помощь в реформировании милиции, Национальной гвардии, а также судебной системы и прокуратуры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

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По его словам, инициаторами помощи являются Польша, Швеция и Великобритания.

"Мы понимаем потребности Украины в реформировании милиции. Этот сигнал поступает от украинского правительства и и.о. президента. Украинцы должны возобновить доверие к милиции, поскольку в последние месяцы были примеры жестокости и убийств, совершенных работниками внутренних органов против протестующих. Нужно отстроить доверие к милиции", - сказал дипломат.

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По его словам, Евросоюз экспертными советами и специалистами-советниками также поможет реформированию системы правосудия и прокуратуры, а также будет помогать становлению вновь созданной на базе Внутренних войск МВД Национальной гвардии Украины.

По словам дипломата, помощь в реформировании обсудят 14 апреля на заседании Совета ЕС министры иностранных дел 28 стран-членов в Люксембурге, а 15 апреля - министры обороны ЕС.