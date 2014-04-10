Женева готова принять четырехстороннюю встречу по Украине
12:39, 10 апреля 2014Политика
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Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Жан-Марк Кревоазье.
Женева готова принять четырехстороннюю встречу по Украине / REUTERS
Женева готова принять четырехстороннюю встречу по Украине. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Жан-Марк Кревоазье.
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По его словам, если встреча в формате Украина-ЕС-США-РФ состоится, то "швейцарская сторона приветствует проведение дискуссий в Женеве, учитывая, что президент конфедерации Дидье Буркхальтер в свое время предложил создание контактной группы по Украине, обозначая приоритеты швейцарского председательства в ОБСЕ".
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