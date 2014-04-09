Турчинов приказал взять Донецкую ОГА под госохрану
21:51, 09 апреля 2014Политика
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Здание Донецкой ОГА определили как "важный государственный объект" и возьмут под государственную охрану.
Здание Донецкой ОГА возьмут под государственную охрану / REUTERS
Об этом говорится в указе и.о. Президента Александра Турчинова, опубликованном на официальном сайте главы государства.
"Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Донецкой областной государственной администрации и прилегающие к нему территории.
Читайте такжеС сепаратистами, которые захватили донецкую ОГА, работают несколько переговорных группУправлению государственной охраны Украины обеспечить осуществление государственной охраны здания Донецкой областной государственной администрации и прилегающих к нему территорий", - сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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