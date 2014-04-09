Из захваченного здания СБУ в Луганске освободили 51 заложника



Как сообщили в пресс-центре СБУ, "по результатам переговоров из захваченного здания СБУ Луганска смог выйти 51 человек без оружия. Ни одно лицо не получило телесных повреждений".

"Лица, которые продолжают дальше блокировать помещение предоставили также возможность его посетить нардепам, которые после этого беспрепятственно покинули здание", - отметили в пресс-центре.

С целью минимизации рисков для жизни и безопасности граждан продолжается переговорный процесс по освобождению здания СБУ.