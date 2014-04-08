Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2014 году

Верховная Рада Украины приняла закон «Об амнистии в 2014 году» (регистрационный номер 4526).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 232 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за преднамеренные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об освобождении лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними; женщин, беременных на день вступления в силу данного закона; лиц, не лишенных родительских прав, которые на день вступления в силу данного закон имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами; лиц, которые на день вступления в силу данного закона в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы, а также больными активной формой туберкулеза (диспансерные категории 1—4), онкологическими заболеваниями (III и IV стадии по международной классификации TNM), СПИДом (III и IV клинические стадии по классификации ВОЗ) и другими тяжелыми болезнями, которые препятствуют отбыванию наказания и подпадают под определение Перечня заболеваний, которые являются основанием для представления в суды материалов об освобождении осужденных от последующего отбывания наказания, утвержденного приказом Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Министерства здравоохранения Украины от 18 января 2000 года № 3/6. Также подпадают под амнистию лица, которые на день вступления в силу данного закона достигли пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”; ветераны войны (участники боевых действий, инвалиды войны и участники войны, которые подпадают под действие Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”); участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — лиц, которые подпадают под действие Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы”; лица, которые на день вступления в силу данного закона имеют одного или обоих родителей, достигших 70-летнего возраста или признанных инвалидами первой группы, при условии, что у этих родителей нет других трудоспособных детей.

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Также предусмотрено освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, кроме тех, которые подлежат освобождению от наказания на основании статьи 1 данного Закона, которые привлечены к уголовной ответственности (которым объявлено сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения) и осуждены в период с февраля 2010 года по февраль 2014 года за любые преступления, которые не соединены с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу данного Закона отбыли не меньше одной четверти назначенного срока основного наказания.

Также предусмотрено освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, указанных в статье 1 данного Закона, осужденных за преднамеренные преступления, по которым законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более десяти лет, если на день вступления в силу данного Закона они отбыли не меньше половины назначенного срока основного наказания.

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В соответствии с законом, должны быть освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, кроме тех, которые подлежат освобождению от наказания: осужденных впервые за преднамеренные преступления, по которым законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более восьми лет, если на день вступления в силу данного Закона они отбыли не меньше половины назначенного срока основного наказания; осужденных за преднамеренные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более шести лет, если на день вступления в силу данного Закона они отбыли не менее двух третей назначенного срока основного наказания; женщин, осужденных за преднамеренные преступления, за которые законом предусмотрено наказание менее суровое, чем лишение свободы на срок не более десяти лет, если они на день вступления в силу данного Закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания; осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание менее суровое, чем лишение свободы на срок не более двенадцати лет, если на день вступления в силу данного Закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Законом предусмотрено освободить от отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих: осужденных за преступления небольшой и средней тяжести; осужденных впервые за тяжкие преступления, если они на день вступления в силу данного Закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

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Кроме того предусматривается сократить наполовину неотбытую часть наказания осужденным, которые отбывают наказание в виде лишения свободы на определенный срок, и другие наказания, не связанные с лишением свободы, которые не подлежат освобождению от наказания на основании статей 1—3 данного Закона.

Также предусмотрено освободить из мест лишения и ограничения свободы осужденных, неотбытая часть наказания у которых на день вступления в силу данного Закона составляет менее одного года.

В соответствии с законом, амнистия не может быть применена к лицам, указанным в статье 4 Закона Украины “О применении амнистии в Украине”, а также к лицам: которые после постановлення приговора, но до полного отбывания наказания совершили преднамеренное преступление; которые ранее освобождались из мест лишения свободы условно-досрочно и совершили преднамеренное преступление на протяжении неотбытой части наказания; которые освобождены судом от отбывания наказания с испытанием и до окончания определенного судом испытательного срока снова совершили преднамеренное преступление; имеющие детей, которым не исполнилось 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами, и совершили преступления, которые посягают на здоровье, честь, достоинство или другие охраняемые законом права и интересы этих детей; которые злостно нарушают установленный порядок отбывания наказания; которые осуждены за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц; которые имеют одного или обоих родителей в возрасте более 70 лет или признаны инвалидами первой группы, и совершили преступления, которые посягают на здоровье, честь, достоинство или другие охраняемые законом права и интересы этих родителей. Кроме того, определены лица, не подлежащие амнистии, которые осуждены, в частности, за преступления против основ национальной безопасности Украины и ряд других преступлений.

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В соответствии с законом, вопрос о применении амнистии суд решает по инициативе прокурора, органа или учреждения исполнения наказаний, а также по инициативе подсудимого или осужденного, их защитников или законных представителей.

Во время рассмотрения судами дел о применении амнистии участие прокурора в судебном заседании является обязательным.

Если рассматривается дело о применении амнистии в отношении несовершеннолетнего лица, в судебном заседании в предусмотренных законом случаях принимает участие его законный представитель.

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Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом в отношении каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания. Лицам, которым сокращается неотбытая часть наказания, определение нового срока наказания исчисляется со дня вступления в силу данного Закона.

Действие данного Закона распространяется на лиц, которые совершили преступления до дня вступления его в силу включительно, и не распространяется на лиц, которые совершили продолжающиеся или продолжаемые преступления, если они закончены, прекращены или прерваны после вступления в силу данного Закона. Лица, осужденные за совершение преступлений, которые в соответствии с данным Законом подлежат освобождению от отбывания (дальнейшего отбывания) наказания, освобождаются не позже чем в течение трех месяцев после опубликования данного Закона.