Замглавы Донецкого облсовета узнал о своем назначении "ответственным за референдум" из новостей
Депутат с удивлением узнал, что назначен на новую "должность" организованными Россией сепаратистами.
Заместитель председателя Донецкого областного совета Александр Кравцов заявляет, что из СМИ узнал, что назначен сепаратистами, захватившими здание облсовета, «ответственным за проведение референдума» (Донецкие облсовет и облгосадминистрация находятся в одном здании – УНИАН).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на своей страничке в сети Фейсбук.
Читайте такжеДонецкие сепаратисты пообещали освободить здание СБУ и сложить оружие - Ярема«Дожился. Теперь о своих назначениях я узнаю из СМИ. Кто-то назначил меня ответственным за проведение референдума. Опаньки! - пишет Кравцов. - Когда-то в школе меня назначили ответственным за прививки в классе. Мне казалось противоестественным убеждать одноклассников подставлять свои задницы медсестре. Но если от прививок есть хоть какая-то польза, то объяснить землякам, откуда на их задницы свалился референдум, - дело совсем уж безнадежное. Отказываюсь наотрез!».
Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России. Затем они провели свое собрание, на котором объявили о создании суверенного государства «Донецкая народная республика» и постановили провести референдум до 11 мая.