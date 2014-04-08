Донецкие сепаратисты пообещали освободить здание СБУ и сложить оружие - Ярема



Такие результаты переговоров представителей пророссийского митинга с бизнесменом Ринатом Ахметовым, начальником местной милиции и первым вице-премьером Виталием Яремой, пишет Украинская правда.

"Нам пообещали, что будут сдавать оружие, которое они забрали в СБУ, и будут освобождать помещение", - сообщил Ярема в прямом эфире "Громадського телебачення" в ночь на вторник.

"В ответ я дал слово, что мы не будем штурмовать, применять силу, и надеюсь, что наша договоренность будет в интересах обеих сторон - милиции и пикетчиков, и не прольется кровь. Я думаю, что мы поступили правильно. А что будет дальше - увидим", - добавил он.

Как известно, около 3.40 ночи 7 апреля группа неизвестных граждан проникла на первый этаж здания управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

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Днем 7 апреля со сцены, установленной на ступеньках захваченной Донецкой ОГА, было объявлено о создании так называемой независимой Донецкой республики и "вхождение" в состав РФ.

В понедельник вечером здание управления СБУ освободили от сепаратистов.

В ночь на 8 апреля миллиардер Ринат Ахметов вышел к сепаратистам в Донецке, призвав их вести переговоры с властью.