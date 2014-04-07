В Совете Федерации говорят, что не будут вводить войска в Украину без разрешения ООН

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее в понедельник пророссийские активисты, захватившие здание Донецкой областной администрации, объявили о создании «Независимой Донецкой республики». Решение было принято самопровозглашенным «народным советом», созданным активистами. Он выступил за присоединение «Независимой донецкой республики» к России, а также обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении миротворческого контингента, сообщает Интерфакс.

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Как заявил Озеров, «были примеры введения миротворческого контингента на территорию Южной Осетии и Абхазии, но это было в рамках СНГ, а просто так взять и ввести по призыву местных властей наш миротворческий контингент в Донецк или куда-то еще — это противоречит международным принципам и нормам».

При этом он подчеркнул, что «если будет принято решение Совбеза ООН о вводе миротворцев, тогда Россия как постоянный член Совбеза и участник Договора по сотрудничеству и безопасности в Европе может войти в состав миротворческого контингента для обеспечения безопасности в том или ином регионе».