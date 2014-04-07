Донецкие депутаты открестились от сепаратистов, требующих референдум

Донецкий городской совет не уполномочивал кого-либо принимать участие в решении судьбы Донецкой области. Об этом сказано в сообщении Управления по связям с общественностью Донецкого городского совета, размещенном на сайте горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Донецкий горсовет заявляет: “В связи с событиями, связанными с захватом здания Донецкого областного совета и других административных зданий в городе, а также с последовавшими заявлениями о сборах полномочных представителей городов, на которых принимались решения о судьбе Донецкой области, сообщаем: Донецкий городской совет и девять районных в городе советов не уполномочивали кого-либо принимать участие в подобных сборах”.

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Также сказано: “Донецкий городской совет и районные советы продолжают работать в правовом поле. Мы видим своей главной задачей обеспечение жизнедеятельности города”.

“В связи с фактами совершения вооруженных провокаций на территории города, мы призываем всех жителей соблюдать закон и порядок. Настоятельно просим не принимать участия в противоправных действиях”, - заявляют в Донецком горсовете.

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Также в горсовете заявляют: “Мы проинформировали лидеров протестных акций, которые проходят возле здания областного совета, о немедленной необходимости сдачи захваченного оружия с целью недопущения кровопролития. Все конфликты должны быть решены правовым путем. Мы выступали и продолжаем выступать за конструктивное решение всех разногласий за столом переговоров”.

Как сообщалось, 6 апреля пророссийские митингующие в Донецке захватили здания ОГА и СБУ.