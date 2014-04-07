По факту массовых беспорядков в Харькове и захвата ОГА открыли уголовное дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сведения о случившемся внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). В досудебном расследовании назначена группа процессуальных руководителей из числа работников прокуратуры Киевского района Харькова.

6 апреля митинг, который проходил на площади Свободы с полудня, закончился массовыми беспорядками. Около 21.00 участники митинга, невзирая на кордоны работников органов внутренних дел, оттеснив их физически, через центральный вход проникли в помещение Харьковской ОГА.

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На место происшествия немедленно выехали заместитель прокурора области Александр Певнев, прокурор Харькова Евгений Попович, руководство ГУ МВД в Харьковской области, следственно-оперативная группа.

Сейчас облгосадминистрация работает в штатном режиме. Пострадавших нет.

Выполняются первоочередные следственные действия, расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.