Подъезды к Луганску перекрыты, милицию привели в состояние боевой готовности

Личный состав луганской милиции находится в состоянии боевой готовности. Сотрудниками ГАИ перекрыты все подъезды к городу Луганску.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Луганской области.

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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений вчера в городе.