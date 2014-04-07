Подъезды к Луганску перекрыты, милицию привели в состояние боевой готовности
09:22, 07 апреля 2014Политика
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В Луганске проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Милицию в Луганске привели в состояние боевой готовности / v-variant.lg.ua
Личный состав луганской милиции находится в состоянии боевой готовности. Сотрудниками ГАИ перекрыты все подъезды к городу Луганску.
Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Луганской области.
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Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений вчера в городе.
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