В Крыму российский сержант расстрелял украинского майора
08:43, 07 апреля 2014Политика
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По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", вчера вечером в Крыму российский военнослужащий расстрелял украинского офицера, сохранившего верность Присяге на верность народу Украины.
В Крыму российский солдат расстрелял украинского офицера - журналист / REUTERS
"В частности, в пгт Новофедоровка в 23.45 двумя выстрелами в упор российским военнослужащим младшим сержантом Зайцевым Е.С. в своей комнате в офицерском общежитии был застрелен военнослужащий в/ч1100 майор К., готовившийся к выезду на материк", - сообщает в Facebook руководитель центра военно-политических иследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеТолпа российских оккупантов жестоко избила украинского солдата в Крыму
По его словам, присутствующий в этой комнате капитан Ермоленко Артем Владимирович - зверски избит и вывезен в расположение российских войск.
Оккупанты забрали также тело погибшего украинского майора.
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