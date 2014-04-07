В Крыму российский сержант расстрелял украинского майора

08:43, 07 апреля 2014
Политика
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По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", вчера вечером в Крыму российский военнослужащий расстрелял украинского офицера, сохранившего верность Присяге на верность народу Украины. 

"В частности, в пгт Новофедоровка в 23.45 двумя выстрелами в упор российским военнослужащим младшим сержантом Зайцевым Е.С. в своей комнате в офицерском общежитии был застрелен военнослужащий в/ч1100 майор К., готовившийся к выезду на материк", - сообщает в Facebook  руководитель центра военно-политических иследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеТолпа российских оккупантов жестоко избила украинского солдата в Крыму

По его словам, присутствующий в этой комнате капитан Ермоленко Артем Владимирович - зверски избит и вывезен в расположение российских войск. 

Оккупанты забрали также тело погибшего украинского майора.

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