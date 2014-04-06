В Харькове сепаратисты бросают в активистов Евромайдана взрывпакеты и камни

Как передает корреспондент УНИАН, колонна антимайдановцев на улице Сумской возле драмтеатра им. Шевченко окружила группу из десяти человек – сторонников Евромайдана.

В свою очередь милиционеры попробовали окружить плотным кольцом евромайдановцев и отвести их от разъяренной толпы. В сторонников Евромайдана летели петарды, взрывпакеты и камни. Со стороны переулка от улицы Рымарской они подогнали конвойный автомобиль, куда при помощи сотрудников спецподразделения «Грифон» с трудом завели сторонников Евромайдана.

Однако антимайдановцы заблокировали конвойный автомобиль и начали его расшатывать. К месту событий прибыли несколько десятков милиционеров в полном снаряжении, у некоторых из них имеется помповое оружие.

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Не смотря на это, антимайдановцы продолжают блокировать милицейский автомобиль.

К переулку между улицами Сумской и Рымарской прибыли несколько автобусов с правоохранителями и несколько «карет» скорой помощи.

Сепаратисты продолжают блокировать конвойный транспорт, скандируя «Беркут».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове агресивно настроенные пророссийские активисты пикетировали генконсульство России и Польши.