Российские партии начинают открывать свои отделения в Крыму

00:30, 06 апреля 2014
Политика
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"Справедливая Россия" создала региональные отделения партии в самопровозглашенной республике Крым и городе Севастополе, которые возглавили депутаты фракции в Госдуме, сообщает официальный сайт партии.

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Таким образом, эсеры стали первыми среди парламентских партий РФ, которые создали свои партийные ячейки в Крыму и Севастополе, пишет РИА Новости.

Решение о создании реготделений было принято по итогам заседания президиума центрального совета партии.

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"Члены президиума единогласно проголосовали за принятие данных решений. Президиум рекомендовал к избранию председателем регионального отделения в Крыму депутата Госдумы Александра Терентьева, в Севастополе — депутата Госдумы Михаила Брячака",- говорится в сообщении.

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