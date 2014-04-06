Российские партии начинают открывать свои отделения в Крыму

Таким образом, эсеры стали первыми среди парламентских партий РФ, которые создали свои партийные ячейки в Крыму и Севастополе, пишет РИА Новости.

Решение о создании реготделений было принято по итогам заседания президиума центрального совета партии.

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"Члены президиума единогласно проголосовали за принятие данных решений. Президиум рекомендовал к избранию председателем регионального отделения в Крыму депутата Госдумы Александра Терентьева, в Севастополе — депутата Госдумы Михаила Брячака",- говорится в сообщении.