Севастопольские курсанты сегодня выехали на материк - Тымчук

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тимчука.

«Утром курсанты из Севастополя все же смогут уехать - уже назначено время отправки на материк. В Новоозерном силами волонтеров также эта проблема решена», - отметил он.

О намерении покинуть территорию Академии и переехать в Одессу заявили около сотни курсантов, столько же желающих военных отправиться на материк с Новоозерного с членами семей.

Читайте такжеВ Севастополе курсанты во время перехода под флаг РФ спели гимн УкраиныКроме того, ранее руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщал, что 49 морских пехотинцев в Керчи готовы отправиться на материк.

«Их командование ожидает результатов переговоров, чтобы выйти из Крыма вместе с техникой как отдельная часть. На военнослужащих оказывается мощное давление, россияне требуют освободить занимаемые ими жилые помещения», - отметил Тымчук.