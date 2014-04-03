В центре ВНО объяснили, как крымские выпускники смогут пройти тестирование

Украинский центр оценивания качества образования предоставляет возможность выпускникам крымских школ проходить ВНО на материковой части Украины в несколько этапов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заявил на пресс-конференции.

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По его словам, в связи с невозможностью проведения ВНО в Крыму из-за его оккупации, крымским школьникам предлагаются три варианта прохождения ВНО на материковой территории Украины. В частности, чтобы пройти ВНО в июне, выпускникам крымских школ необходимо до 30 апреля перерегистрироваться на портале УЦОКО. Для тех, кто не успеет это сделать, предусмотрена возможность сдать ВНО во время дополнительной сессии, которая будет длиться с 1 по 15 июля. Для этого нужно с 1 мая по 15 июня пройти перерегистрацию на сайте УЦОКО. Для тех же выпускников крымских школ, кто не успеет зарегистрироваться на дополнительную сессию, будет предложена сокращенная сессия ВНО, которая будет длиться 3-4 дня, и зарегистрироваться на нее нужно в период с 16 июня по 16 июля.