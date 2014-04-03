Минюст: Первые оценки убытков от аннексии Крыма будут на следующей неделе

На следующей неделе будут первые экспертные оценки убытков, нанесенных аннексией Российской Федерацией территории украинского полуострова Крым.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции в УНИАН.

«На следующей неделе будут первые экспертные оценки наших убытков по Крыму, они будут касаться имущества Министерства энергетики, то есть это шельф, «Черноморнефтегаз», они будут касаться Министерства инфраструктуры – это наша железная дорога, наши объекты недвижимости, дороги, корабли, самолеты, которые остались на территории Крыма, они будут касаться имущества Государственного управления делами – санаторно-курортного хозяйства, объектов культурного наследия», - отметил сказал министр.

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Петренко заметил, что «по этому блоку имущества мы получим рыночную стоимость его, и сможем сформулировать требования относительно возмещения ущерба со стороны РФ за те противозаконные действия, которые они совершили на территории Крыма».

Также он добавил, что «вопрос будущей судебной перспективы этих дел, по моему глубокому убеждению, для Украины является положительным, поскольку сейчас все международные институты признали противоправность действий РФ».

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% тех, кто принял участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

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17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ как нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.