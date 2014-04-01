Украина не собирается денонсировать ни одно из соглашений относительно ЧФ РФ

Украина не намерена денонсировать ни одно из соглашений с Российской Федерацией относительно пребывания Черноморского флота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Кабинете министров.

“По международной практике, такие действия (односторонняя денонсация Россией) международными судами не признаются. Мы, со своей стороны, не будем ни одно из этих соглашений денонсировать”, - отметил министр.

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Петренко добавил, что для украинской стороны эти соглашения являются “доказательной базой для подтверждения прав Украины в судах, в том числе и прав на компенсацию убытков со стороны Российской Федерации”.

Кроме того, министр сказал, что если российская сторона будет в одностороннем порядке увеличивать цену на газ для Украины, “мы так же будем, со своей стороны, насчитывать цену, которая является по формуле действующей без учета этой денонсации”.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Госдума РФ после аннексии Крыма в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании ЧФ на территории Украины. 28 марта этот законопроект в Госдуму внес президент России Владимир Путин.

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Сегодня, 1 апреля, Совет федерации России единогласно проголосовал за денонсацию соглашения о базировании ЧФ РФ в Украине. После этого закон будет подан на подпись президенту РФ.

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что цена российского газа для Украины составит во втором квартале 385,5 доллара за тысячу кубометров.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что эта цена рассчитана с учетом «харьковской скидки», и пока еще Украина не получала никаких документов о денонсации этой скидки. «Пока действует скидка, у нас нет документов (о ее денонсации)», - сказал Продан. При этом он отметил, что Украина будет исходить из того, что Крым – это украинская территория, и ЧФ России находится на украинской территории.