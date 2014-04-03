Задержаны девять "беркутовцев", причастных к убийствам на Майдане

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на исполняющего обязанности генпрокурора Олега Махницкого.

По его словам, именно этим спецназовцам выдали боевое оружие, в частности, и снайперские винтовки, чтобы они прикрывали отход безоружного "Беркута".

Руководитель Генпрокуратуры говорит - количество задержанных неокончательное, оно может еще вырасти, должны задержать еще 4-х подозреваемых.

"Задержан ряд сотрудников спецподразделения Беркут. Это спецрота Беркута, так называемая черная рота. Которая была предназначена для спецопераций. И уже на это время установлен ряд лиц и осуществляются мероприятия по их задержанию, также проводятся мероприятия и следственные действия по установлению других лиц. Этой роте выдавалось оружие, в том числе и снайперское", - рассказал Махницкий.

Читайте такжеМилиция задержала одного из фигурантов дела об убийстве журналиста "Вестей"По словам Алексея Баганца, заместителя генпрокурора, обычный Беркут огнестрельного оружия не получил, в том числе и киевский.

"Только получила специальная рота. Их задача была, как они на сегодняшний день поясняют, хотя мы им до конца не верим. Их задача была отстреливаться от наступающих митингующих и дать возможность основным силам Беркута, которые были безоружны, а имели только специальные средства, отступить от улицы Институтской и отступить в район Банковой к отелю Националь".