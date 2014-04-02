В Днепропетровской ОГА рассказали, как справились с митингами сепаратистов
Когда есть политический диалог, тогда на улицах максимально сокращается количество протестующих.
Об этом заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике Борис Филатов заявил на заседании круглого стола, который проходил в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
"Мы все работаем на один результат без выяснения межличностных отношений, - говорит Филатов. - Основная проблема — в отсутствии политического диалога. Когда есть политический диалог, а он у нас в области налажен, тогда на улицах максимально сокращается количество протестующих".
Заместитель председателя ОГА отметил позитивную динамику сокращения количества пророссийских протестующих на улицах города.
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"Динамика следующая: месяц назад над горисполкомом пытались поднять российский флаг и сожгли палатку Евромайдана, три недели назад протестующих было около 1 тысячи человек, 2 недели назад — 300 человек, в прошлые выходные — 72 человека", - говорит Филатов.
Борис Филатов уверен, что ситуация налаживается благодаря тому, что власть каждый день занимается тем, что встречается с людьми, общается с ними и пытается их убедить.
"Какими бы разными у нас с людьми не были политические взгляды - это наши люди, мы должны их услышать и принимать участие в политическом процессе", - резюмировал заместитель председателя Днепропетровской ОГА.