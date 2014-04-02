В Днепропетровской ОГА рассказали, как справились с митингами сепаратистов

Об этом заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике Борис Филатов заявил на заседании круглого стола, который проходил в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"Мы все работаем на один результат без выяснения межличностных отношений, - говорит Филатов. - Основная проблема — в отсутствии политического диалога. Когда есть политический диалог, а он у нас в области налажен, тогда на улицах максимально сокращается количество протестующих".

Заместитель председателя ОГА отметил позитивную динамику сокращения количества пророссийских протестующих на улицах города.

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"Динамика следующая: месяц назад над горисполкомом пытались поднять российский флаг и сожгли палатку Евромайдана, три недели назад протестующих было около 1 тысячи человек, 2 недели назад — 300 человек, в прошлые выходные — 72 человека", - говорит Филатов.

Борис Филатов уверен, что ситуация налаживается благодаря тому, что власть каждый день занимается тем, что встречается с людьми, общается с ними и пытается их убедить.

"Какими бы разными у нас с людьми не были политические взгляды - это наши люди, мы должны их услышать и принимать участие в политическом процессе", - резюмировал заместитель председателя Днепропетровской ОГА.