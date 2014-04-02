Черненко: Внеочередные выборы в Раду положительно повлияют на жителей востока Украины
00:28, 02 апреля 2014Политика
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Внеочередные парламентские выборы, скорее всего, будут - этого требует общество
Внеочередные выборы в Раду положительно повлияют на жителей востока Украины
Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко в эфире Еспресо.TV сказал:
«У нас, скорее всего, будут внеочередные парламентские выборы - этого требует общество. Будет новая Конституция.
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Если у нас останется парламентско-президентская республика, то должность премьера будет мощной.
И этот факт может повлиять на людей на востоке, которые разочарованы, возмущены - непонятная власть пришла, их предал бывший лидер, - поэтому они чуть склонились на российскую сторону.
А вот при парламентско-президентской республике - ситуация там может выровняться через парламентские выборы».
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