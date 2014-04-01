В Верховной Раде объявлен перерыв до 13.00

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народные депутаты не поддержали внесение изменений в закон о выборах депутатов Верховной Рады Крыма и городских председателей, а также не поддержали предложение о возвращении к голосованию по этому вопросу.

Турчинов пригласил руководителей групп и фракций, а также соответствующего профильного комитета, на совещание в свой кабинет.