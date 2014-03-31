Сегодня СБ ООН проведет открытое заседание по Украине
15:58, 31 марта 2014Политика
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Сегодня Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет открытое заседание, посвященное ситуации вокруг Украины.
Совбез ООН сегодня обсудит ситуацию в Украине / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.
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Для участия в заседании приглашены лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и известная украинская журналистка, директор Информационного пресс-центра в Симферополе Валентина Самар.
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