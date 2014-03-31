Сегодня СБ ООН проведет открытое заседание по Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

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Для участия в заседании приглашены лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и известная украинская журналистка, директор Информационного пресс-центра в Симферополе Валентина Самар.