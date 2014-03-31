Федерализация с пистолетом у виска

Чем прекрасно революционное время – тем же, чем и опасно: неожиданностями. С месяц назад по замысловатой цепочке друзей и знакомых меня спросили, не могу ли я вывести Роджера Майерсона, экономиста и нобелевского лауреата, на кого-то из нынешних руководителей страны? Очень, дескать, хочет помочь Украине. Где я, где Майерсон, где руководители?.. Вопрос как-то решился сам собой, а главная мысль, которую американский ученый хотел, оказывается, донести до Украины, освободившейся от Януковича, - необходимость политической децентрализации и увеличения политического представительства регионов.

Мало того, у себя в почте я вдруг обнаружил письмо российского ученого, руководителя Института национальной модели экономики Виталия Найшуля, теоретика ваучерной приватизации. Года три назад я брал у него интервью, и вот он вспомнил об украинском журналисте и прислал свои соображения о грядущем переустройстве нашей страны. Среди прочего, Виталий Найшуль пишет и такое: «Революционеры с государственным мышлением должны форсировать федерализацию Украины, чтобы избавиться от тормозящего влияния Юго-Востока».

И очередное обращение беглого президента Януковича к украинскому народу, на этот раз заочное, содержало призывы каждому региону страны определиться со своим статусом в составе Украины. Это странное заявление от субъекта, практически лишенного субъектности, вполне укладывается в требования Российской Федерации к Украине создать новую, федеративную конституцию – это едва не главное условие урегулирования отношений между нашими странами. Вот и главы внешнеполитических ведомств США и России в Париже пообсуждали федеративное будущее Украины.

В общем, такое впечатление, что об украинских регионах душа болит у всех. Только намерения разные. Ученые искренне хотят помочь. Роджера Майерсона настолько увлекла идея исправить Украину, что он положил начало «инициативе политической децентрализации Украины», в поддержку которой ему удалось привлечь больше сотни отечественных и зарубежных ученых. В федеративном устройстве Майерсон видит, прежде всего, возможность готовить на региональном уровне политиков национального масштаба и снижать шансы политических перекосов в случае прихода к власти на центральном уровне кого-то из представителей региональных элит, расставляющих на ключевые посты своих – как было, например, в случае с «донецкими».

Виталий Найшуль считает, что перед Украиной открылся шанс впервые в истории создать модернизированное государство в стране преимущественно православной культуры, за счет культурного пограничья греко-католической и православной сред. И федерализация – это способ открыть дорогу креативности одних регионов и отстраниться от обременительной обузы «советскости» других.

Все это очень интересно и, как минимум, обсуждаемо. Но вот только повышенное внимание к той же тематике со стороны таких «друзей» Украины, как Виктор Янукович и Владимир Путин, убивает подобные инициативы на корню. Они-то точно имеют в виду что угодно, только не благополучие и процветание глубоко чужой им страны. Аннексия Крыма, попытки, под лязг танковых гусениц за ближайшей границей, расшатать социальную стабильность на востоке и юге страны меньше всего мотивируют процессы отказа Киева от части полномочий в пользу проблемных регионов, неприкрыто подзуживаемых Россией к сепаратизму.

Замечательно отношение к будущему устройству Украины выразил художник Александр Ройтбурд на своей странице в фейсбуке: «Лично я за широчайшую федерализацию. И начинать этот процесс нужно немедленно – сразу же после того, как унитарная Украина вступит в ЕС и НАТО, и разместит вдоль всей украино-советской границы американские крылатые ракеты с ядерными боеголовками. А раньше – нельзя, если кто-то считает, что можно – тот либо поц, либо враг народа. Или два в одном».

Ракеты не ракеты, но без мощного усиления государства и надежного обеспечения его безопасности региональная вольница Украине противопоказана. Насколько понятно стремление Кремля участвовать в определении судьбы нашей страны, настолько естественно желание украинцев максимально оградить себя от российского патроната – как над страной в целом, так и над отдельными регионами. Нам теперь никогда не забыть, чем в итоге обернулось братское попечительство Москвы над Севастополем.

Постоянно висящая угроза вторжения лишь усиливает мобилизационные эффекты и централизацию управления. В Украине становятся чрезвычайно популярны идеи организации общественной жизни на манер Израиля, с постоянной готовностью дать военный отпор внешнему агрессору. Сейчас даже не стоит вопрос – пушки или масло? Конечно, пушки. Но Израиль, кстати, сумел найти эффективный баланс между пушками и маслом, предстоит его найти и нам. Вариант, когда баланс найти не удастся, не хочется даже рассматривать, он для страны убийственен.

Опрос, проведенный в марте социологической группой «Рейтинг», показал, что большинство, 61% украинцев, выступает за унитарное государственное устройство. И лишь 24% - за федеративное, но среди жителей Донбасса таких 59%. Хотя конституционная компетентность рядовых граждан не должна вводить в заблуждение, очевидно, что популярность федеративных идей нельзя игнорировать – как в политике Донбасса, так и в политике по отношению к Донбассу. Причем уже сейчас, не дожидаясь светлого мирного будущего, когда можно будет спокойно, с участием представителей науки, обговаривать варианты, каким образом лучше представить интересы регионов на центральном уровне и защитить их на местах.

Увы, сейчас время не ученых, а политиков, дипломатов и военных. Очень хочется, чтобы так было не всегда.