СМИ: Украина планирует эвакуировать из Крыма более трех тысяч заключенных

Украина продолжает решать возникшие после референдума в Крыму проблемы: выплаты пенсий, дележ имущества, переселение наших солдат на материк, сообщает Сегодня.

Также необходимо вывезти из оккупированого полуострова украинских заключенных, которые отбывают наказание в тамошних колониях - 3258 человек.

По словам начальника пресс-службы управления госпенитенциарной службы в Киеве и Киевской области Александра Науменко, уже в скором времени заключенных планируют забирать в Украину. Процесс начнется, когда будут достигнуты соответствующие договоренности с РФ. Часть осужденных перевезут в столицу.

В то же время, правозащитники боятся, что судьбой заключенных оккупационные власти Крыма будут заниматься в последнюю очередь.

Читайте такжеРоссийский криминал начал расшатывать порядок в украинских тюрьмах - тюремщики«Из 3258 крымских заключенных более половины являются жителями других областей и регионов Украине, в том числе Киева и киевской области», — рассказал изданию правозащитник Эдуард Багиров. По его словам, ситуация, в которой оказались заключенные, — юридический нонсенс, ведь преступления они совершили на территории Украины и были осуждены по нашим законам.

«Заключенных, как людей ограниченных в правах и передвижении, могут заставить принять гражданство РФ и отправить отбывать срок куда-нибудь в Сибирь, при этом вполне вероятно, что статьи, по которым они отбывают наказание в Украине, переквалифицируют в статьи РФ», — говорит правозащитник.

«Мой сын отбывает наказание в колонии в Крыму, — говорит киевлянка Людмила. — Если его перевезут в РФ — это будут ужасно. Как к нему ездить на свидания в другую страну? Это ж сколько денег надо, чтобы один раз увидеться!»

В Управлении государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области говорят, что готовы разместить часть заключенных в Киеве и Киевской области.

«По нашим данным в колониях Крыма находится 3000 заключенных, сколько киевлян я вам сказать не могу. В Киевской области есть пять колоний, которые рассчитаны на 300-1000 человек. Бучанская колония №85, Березанская колония №95 и Белоцерковская колония №35 смогут принять по 300 заключенных каждая. Сейчас там содержится порядка 700 заключенных. У нас есть и запасные резервы — центры соцреабилитации заключенных, которые находятся при колониях. Они заполнены на 10%, а рассчитаны на 30—50 человек», — рассказывает глава пресс-службы Управления Александр Науменко.

Читайте такжеБолее 4 тысяч ВИЧ-позитивных крымчан могут не дожить до ноября - экспертПо его словам, чтобы перевезти 3000 заключенных из Крыма в Киев, уйдет трое суток и 4 тонны бензина.

«Так много заключенных не перевозили со сталинских времен, но тогда были специальные нормы по этапированию такого количества заключенных. Сегодня, чтобы доправить такое количество заключенных из колонии до поезда, уйдет не менее 24 часов. Для этого понадобится около 10 автозаков и 20 человек конвоя (по 2 конворира в 1 автозак), плюс к этому 30 военных для оцепления территории вокзала. Чтобы перевезти всех заключенных, нужно будет сделать не менее 100 ходок. На вокзале всех заключенных разместят в спецвагоны, таких вагонов нужно будет 30 (в 1 купе — 6 заключенных). По прибытии в Киев вся схема повторяется. Так, чтобы развести всех заключенных по колониям, уйдет не менее 3-х суток, 4 тонны бензина, а это порядка 200 тысяч гривен», — говорит Науменко.