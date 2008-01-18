Слухи о новом главе правительства Крыма вызвали у Владимира Кулиша только улыбку

Начальник управления информации и связей с общественностью Черновицкой областной государственной администрации Богдан ОНУФРИК опровергает слухи о вероятном назначении главы облгосадминистрации Владимира КУЛИША председателем Совета Министров Автономной Республики Крым, которые появились в крымских и некоторых западно-украинских СМИ.

Как заявил корреспонденту УНИАН начальник управления, если бы распространена информация относительно представления нового руководителя Крымского правительства 20 января отвечала действительности, то губернатор Буковины «вряд ли бы планировал и анонсировал в СМИ на третью декаду месяца свою первую чат-конференцию в сети Интернет».

Б.ОНУФРИК также отметил, что “на слухи, которые всегда присутствуют в журналистских кругах, не следует ждать комментариев и официальной реакции власти и лично председателя ОГА». «Информация, которая появилась на уровне слухов, без всяких ссылок на должностные источники или ведомства не вызывает никакого желания у головы Черновицкой ОГА их комментировать. Она вызывала у него лишь улыбку», - сказал представитель ОГА.

Справка УНИАН: Информационное агентство «Новый Регион - Крым» 16 января распространило информацию, что «наиболее достоверной» кандидатурой на должность руководителя Совета Министров АР Крым считается нынешний председатель Черновицкой ОГА Владимир КУЛИШ.

По данным крымского информагентства, якобы в 20 числах января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО намеревается посетить Автономию и представить якобы уже согласованную с Президентом Виктором ЮЩЕНКО кандидатуру нового председателя Совмина.

Крымская газета «События» также написала, что наиболее достоверной кандидатурой на должность руководителя правительства автономии крымские информационные источники считают председателя Черновицкой ОГА В.КУЛИША, который в свое время был министром экономики АРК и Постоянным представителем Президента Украины в Крыму.