Тигипко увидел превращение Партии регионов в "частное предприятие"

Так народный депутат, кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко прокомментировал для журналистов итоги съезда Партии регионов, прошедшего 29 марта в Киеве, сообщает пресс-служба политика.

“Если партия недемократична, она обязательно вырастит следующего Януковича. Сегодня для меня это не партия, а частное предприятие”, - подчеркнул Тигипко.

По мнению политика, Партия регионов очень важна для Юго-Востока и всей Украины.

“Имея влияние на Юго-Востоке, партия может объединить страну. А это самое главное сегодня. Партия регионов имеет возможности бороться с сепаратизмом открыто, мощно и жестко, если захочет это делать”, – заявил Тигипко.

Политик считает, что решение съезда относительно выдвижения кандидата на пост президента не отображает реальных настроений в местных партийных организациях и ставит их в очень сложную ситуацию.

“Не знаю, как будут себя чувствовать представители Партии регионов в центре и на западе Украины. Как они будут поддерживать политиков, которые с такими лозунгами выходят на съезд. Я об этих людях думаю, а президиум сегодня о них не думал”, – сказал Тигипко.

По его словам, три областные организации мобилизовались полностью, в то время как из других областей вообще не приехали делегации. Как стало известно, из 352 делегатов на съезд 120 человек прибыли из Донецкой области, 90 человек из Харьковской области и 65 человек из Днепропетровской.

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“Обычно эти три организации имели одну треть голосов, а сегодня это было две трети голосов. Другие просто побоялись приехать, потому что с таким кандидатом потом домой можно не возвращаться”, – подчеркнул Тигипко.

Политик также рассказал, что когда накануне собирался политсовет Партии регионов, все кричали "Давайте тайное голосование", потому что люди будут бояться голосовать.

“Думаю, что после сегодняшнего съезда партия очень многое потеряет”, - резюмировал Тигипко.

Как сообщал УНИАН, делегаты съезда Партии регионов, который проходил сегодня, приняли решение поддержать как единого кандидата от этой политической силы на пост президента Украины экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина.