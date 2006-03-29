Талабов опять кандидат в мэры Кировограда

Ленинский районный суд Кировограда возобновил регистрацию Александра ТАБАЛОВА в списках на должность городского председателя Кировограда, отменив таким образом решение городской ТИК от 26 марта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в городской территориальной избирательной комиссии.

Суд установил, что решение об исключении А.ТАБАЛОВА из избирательных списков вечером в день голосования принималось ТИК с грубыми нарушениями действующего законодательства, а поэтому подлежит отмене.

По словам представителя городской ТИК, исследовав акты о нарушениях, приложенные к жалобе представителя Блока Александра НИКУЛИНА (кандидат на должность городского председателя Кировограда - УНИАН), суд лишь в одном выявил факт, касающийся агитации. “Но в акте не было указано лицо и механизмы распространения этих материалов”, отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 26 марта около 22.00 ТИК Кировограда отменила регистрацию Либеральной партии на выборах в горсовет и ее кандидата в мэры А.ТАБАЛОВА. Причиной этому стали жалобы на организованные им нарушения на участках.