В Севастополе начали выдавать пенсии в рублях

Во всех почтовых отделениях в Севастополе с сегодняшнего дня начали выплачивать пенсии в рублях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для журналистов заявил исполняющий обязанности председателя СГГА Дмитрий Белик.

«С 17 по 27 марта пенсии не выплачивались в связи с тем, что пенсионный фонд Украины прекратил финансирование пенсионных вкладов. Сегодня Российская Федерация, совместно с городскими властями, Пенсионным фондом города Севастополя, который недавно создан решением Законодательного собрания, совместно с финансовыми структурами городской администрации начали выплату пенсий. Более 30 тысяч пенсионеров могут получить пенсии в ближайшие дни», - сказал Белик.

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Он добавил, что почтовые отделения готовы работать, в случае необходимости, и по воскресеньям.

«Выплаты пенсий производятся по курсу, установленному официально - за 10 украинских гривен 38 российских рублей», - добавил чиновник.

По информации Белика, выплаты пенсий будут осуществляться в почтовых отделениях связи в период с 28 марта по 25 апреля включительно».

Он также призвал севастопольцев не создавать ажиотаж.

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«Новая финансовая система начала работу, которая создана РФ. Идет работа по выстраиванию налоговых взаимоотношений в городе Севастополе, чтобы юридические лица в ближайшие дни могли открыть новые расчетные счета», - сказал Белик.

«Размер пенсий пока остается практически таким, каким был, когда Севастополь входил в состав Украины. Увеличение размеров пенсий будет производиться постепенно, с целью недопущения всплеска инфляции», объяснили в городском Пенсионном фонде.

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Выплаты за март получат около 110 тысяч пенсионеров, а также 18 тысяч военных пенсионеров.

Всего в Севастополе в марте выдадут 211 млн руб.