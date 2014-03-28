Толпа российских оккупантов жестоко избила украинского солдата в Крыму

"Сегодня на территории ракетно-зенитного дивизиона на Фиоленте (часть А-3009) "зелеными человечками" был избит наш военнослужащий (контрактной службы). Он пришел забрать свои вещи, они его не пустили и начали толпой избивать. Сейчас ему зашивают лицо и готовятся провести обследование. Уже сейчас врачи говорят, что ему понадобится пластика", - говорится в сообщении Крым_SOS в Facebook.