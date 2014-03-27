Руслана предполагает, что погибших на Майдане - в 3 раза больше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге, не исключив, что погибших на Майдане может быть около 300.

По словам Лыжичко, бойцы сотен самообороны Майдана неоднократно рассказывали ей, что количество погибших не совпадает с официальной версией: “Человека, с которым я общалась, я прекрасно знаю, он три месяца стоял на Майдане. Когда мы разговаривали, этот мужчина привел мне простой факт - в Доме профсоюзов было 75 трупов, а заявили потом только о 24».

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Кроме того, сказала Лыжичко, «ребята из самообороны однажды ночью подошли ко мне и рассказали, что нашли свежее захоронение под Киевом». «Видно было, что там захоронено много людей. А руководитель кладбища испугался и не хотел ничего говорить. На следующий же день следы захоронения были ликвидированы», - сказала активистка.

Также, по словам Лыжичко, она получала много информации о том, что "людей сжигали в крематориях, уничтожали в кислоте”.

При этом Лыжичко отметила, что люди, которые знают о фактах массовой гибели майдановцев, сегодня боятся свидетельствовать даже при новой власти, поскольку предполагают, что между нынешней и старой властью может существовать какая-то договоренность.

“Но без доказательств это всего-навсего предположение. Мне бы не хотелось об этом говорить”, - сказала она.

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В свою очередь активистка организации “Евромайдан SOS” Александра Матвийчук отметила, что, по данным ее организации, на сегодняшний день количество погибших в результате акций протеста достигает 118 человек. По ее словам, это люди, которые погибли как непосредственно во время противостояния в центре Киеве, так и те, кто погиб в других городах, был найден мертвым при невыясненных обстоятельствах или же умер позже в результате травм, полученных в ходе противостояний.

Как сообщалось, по официальным данным, в ходе акций протеста в Украине погибли в январе-феврале 103 человека.