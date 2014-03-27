Пенсии судей и прокуроров размером более 10 тыс. грн должны облагаться налогом - Кабмин
11:35, 27 марта 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает, что пенсии размером более 10 тыс. грн должны облагаться налогом.
Арсений Яценюк хочет обложить "элитные" пенсии налогом
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на заседании Верховной Рады.
При этом премьер не уточнил, идет ли речь обо всех таких пенсиях, поскольку он говорил это в контексте пенсий бывших судей, прокуроров.
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Также Яценюк предложил “привести в соответствие систему начисления пенсий для прокуроров, судей, работников правоохранительной системы”.
По его словам, пенсии им должны насчитываться по такой же схеме, как и для всех других граждан Украины.
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