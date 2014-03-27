В МВД сообщают, что в Украине злоумышленники активно прикрываются "Правым сектором"

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов, передает ТСН.

"Такие преступления у нас до сих пор есть. И милиция сейчас правильно реагирует на такие моменты. И сегодня задержали еще одного подозреваемого в убийстве, которое произошло 5 марта, который прикрывается Правым сектором", - заявил он.

Как пишет ЛигаБизнесИнформ, по словам Евдокимова, вчера активистами "Правого сектора, а может теми, кто называет себя Правым сектором, в Васильковском районе было совершено очередное нападение на частный дом".

Евдокимов отметил, что сотрудники милиции сейчас действуют совершенно правильно и в рамках закона.