ГПУ обязала прокуроров усилить правовую и соцзащиту военнослужащих и их семей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, это связано с указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, которым введено в действие решение СНБО Украины от 23 марта «О передислокации воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов Украины с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в другие регионы Украины».

Как отметил начальник Главного управления надзора за соблюдением законов в военной сфере Петр Визнюк, учитывая передислокацию значительного количества воинских частей, Генеральной прокуратурой Украины направлено письмо прокурорам регионов по надзору за соблюдением законов в военной сфере, которое обязывает их усилить надзор за соблюдением законов на данном направлении деятельности.

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В письме обращено внимание на необходимость налаживания тесного взаимодействия с территориальными органами прокуратуры, принципиальное и своевременное реагирование на факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей и бездеятельности служебных лиц органов военного управления и органов местного самоуправления, которыми нарушаются законные права военнослужащих и членов их семей.

Одновременно начальник Главного управления Генпрокуратуры отметил, что основные усилия прокуроров будут направляться на вопросы обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями, своевременности и полноты выплаты денежного обеспечения и заработной платы, материальной помощи при смене места службы военнослужащими, получение других предусмотренных законодательством социальных выплат.

«Органы прокуратуры принципиально и своевременно будут реагировать на факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей и бездеятельность служебных лиц, которыми будут нарушаться законные права и интересы военнослужащих и членов их семей», - подчеркнул Визнюк.