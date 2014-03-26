Ольга Богомолец решила баллотироваться в президенты

Врач и общественный деятель Ольга Богомолец решила принять участие в досрочных выборах президента Украины.

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Об этом сообщается на ее официальном сайте.

"Завтра, 27 марта в 9.30 общественный деятель Ольга Богомолец подаст документы в ЦИК относительно баллотирования на должность Президента Украины", - отмечается в сообщении.