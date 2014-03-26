Ольга Богомолец решила баллотироваться в президенты
20:31, 26 марта 2014Политика
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Согласно сообщению на официальном сайте Богомолец, завтра утром она собирается подать документы в ЦИК.
Богомолец решила идти в президенты
Врач и общественный деятель Ольга Богомолец решила принять участие в досрочных выборах президента Украины.
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Об этом сообщается на ее официальном сайте.
"Завтра, 27 марта в 9.30 общественный деятель Ольга Богомолец подаст документы в ЦИК относительно баллотирования на должность Президента Украины", - отмечается в сообщении.
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