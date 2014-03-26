Украина обеспокоена ограничением свободы слова в Крыму - МИД

16:15, 26 марта 2014
Политика
2 0

В МИД опасаются, что против граждан Украины, которые не воспринимают аннексию Крыма, будут активно применять новую статью Уголовного кодекса РФ.

REUTERS

Украина обеспокоена введением российской властью на аннексированной территории АРК дополнительных ограничений в сфере волеизъявления граждан и свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информации политики МИД Евгений Перебыйнис.

Читайте такжеМИД Украины обеспокоен активизацией фашизма и ксенофобии в России

“Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что властью РФ на аннексированной территории АРК вводятся дополнительные ограничения в сфере волеизъявления граждан и свободы слова”, - сказал Перебыйнис.

Он напомнил, что 9 мая этого года вводится в действие статья Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 2 лет, или обязательными работами сроком до 300 часов, или лишением свободы сроком до 3 лет.

Читайте такжеВ МИД надеются, что Россия сдержит слово и не нападет на континентальную Украину

Также, по словам Перебыйноса, те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе ІТ-сетей, наказываются обязательными работами сроком до 480 часов или лишением свободы до 5 лет.

“Нетрудно представить, что эти нормы будут активно применяться против граждан Украины, в том числе крымских татар, которые не воспринимают аннексию Крыма и выступают против российской оккупации”, - сказал Перебыйнис.

Читайте такжеЛавров пообещал Дещице, что Россия не нападет на Восточную Украину

Он отметил, что Украина внимательно следит за ситуацией с нарушением основополагающих прав человека в Крыму и призывает к этому все международное сообщество.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter