Украина обеспокоена ограничением свободы слова в Крыму - МИД

Украина обеспокоена введением российской властью на аннексированной территории АРК дополнительных ограничений в сфере волеизъявления граждан и свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информации политики МИД Евгений Перебыйнис.

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“Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что властью РФ на аннексированной территории АРК вводятся дополнительные ограничения в сфере волеизъявления граждан и свободы слова”, - сказал Перебыйнис.

Он напомнил, что 9 мая этого года вводится в действие статья Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей, или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 2 лет, или обязательными работами сроком до 300 часов, или лишением свободы сроком до 3 лет.

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Также, по словам Перебыйноса, те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе ІТ-сетей, наказываются обязательными работами сроком до 480 часов или лишением свободы до 5 лет.

“Нетрудно представить, что эти нормы будут активно применяться против граждан Украины, в том числе крымских татар, которые не воспринимают аннексию Крыма и выступают против российской оккупации”, - сказал Перебыйнис.

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Он отметил, что Украина внимательно следит за ситуацией с нарушением основополагающих прав человека в Крыму и призывает к этому все международное сообщество.