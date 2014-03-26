Турчинов уволил Куницына с должности представителя президента в АРК за ненадлежащее несение службы

Соответствующий указ размещен на президентском сайте.

Напомним, 24 марта Сергей Куницын заявил, что подает в отставку с должности постоянного представителя президента в Крыму.

Тогда Куницын раскритиковал бездеятельность украинской власти в связи с ситуацией в Крыму. По его словам, у страны есть все возможности для того, чтобы должным образом реагировать.