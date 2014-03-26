Турчинов уволил Куницына с должности представителя президента в АРК за ненадлежащее несение службы
13:13, 26 марта 2014Политика
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Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов освободил Сергея Куницына от должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Турчинов уволил Куницына с должности представителя президента в АРК за ненадлежащее несения службы
Соответствующий указ размещен на президентском сайте.
Напомним, 24 марта Сергей Куницын заявил, что подает в отставку с должности постоянного представителя президента в Крыму.
Тогда Куницын раскритиковал бездеятельность украинской власти в связи с ситуацией в Крыму. По его словам, у страны есть все возможности для того, чтобы должным образом реагировать.
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