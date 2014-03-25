Парламент не поддержал освобождение Турчинова с должности председателя ВР

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего два из 289 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Турчинов сам поставил вопрос о своей отставке, мотивируя это тем, что перед перерывом в пленарном заседании лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко, выражая недовольство действиями власти, в том числе председателя ВР, сказал, что в такой ситуации может быть поставлен вопрос об отставке Турчинова с должности председателя Верховной Рады.

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После предложения Турчинова о вынесении этого вопроса на голосование фракция “УДАР” заявила, что не инициирует такого голосования. На это Турчинов ответил, что для того, чтобы снять любые вопросы по этому поводу, он сам инициирует голосование о его отставке.

В результате отставка не была поддержана, в том числе ни одним членом фракции “УДАР”.