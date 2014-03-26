Сегодняшнее заседание Рады досрочно закрыли
12:49, 26 марта 2014Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, обычно по средам парламент работает до 14 часов.
Заседание Рады досрочно закрыто / inpress.ua
В то же время по состоянию на 12.18 были рассмотрены все вопросы, предусмотренные повесткой дня.
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Следующее заседание парламента состоится завтра в 10 часов.
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