Сегодняшнее заседание Рады досрочно закрыли

В то же время по состоянию на 12.18 были рассмотрены все вопросы, предусмотренные повесткой дня.

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Следующее заседание парламента состоится завтра в 10 часов.