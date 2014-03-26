Рада со второй попытки уволила Цушко с должности председателя Антимонопольного комитета
10:57, 26 марта 2014Политика
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Верховная Рада со второй попытки поддержала постановление об освобождении Василия Цушко от должности председателя Антимонопольного комитета Украины.
Рада со второй попытки уволила Цушко с должности председателя Антимонопольного комитета
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Сегодня при первой попытке проголосовать парламент не набрал необходимого количества голосов для принятия позитивного решения по этому вопросу.
Цушко освобожден от должности в связи с поданным им заявлением.
Как сообщал УНИАН, Цушко был назначен председателем Антимонопольного комитета Украины в декабре 2010 года.
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