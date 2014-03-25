Военные РФ захватили последний украинский корабль в Крыму

Российские военные захватили морской тральщик "Черкассы" - последний украинский корабль в Крыму, который находился под флагом Украины.

"Члены экипажа тральщика "Черкассы" сообщают, что пострадавших во время штурма нет", - написал на своей странице в Facebook начальник Крымского медиа-центра Минобороны Владислав Селезнев.

В 18:50 "Черкассы" начали штурмовать два вертолета Ми-35 и три скоростных катера.

Читайте такжеЭкипаж "Геническа" военные РФ били ногами, а "Черкассам" угрожали вооруженным штурмом

Впоследствии российским военным удалось попасть на палубу тральщика. Украинские военные забаррикадировались внутри. Позже корабль отбуксировали российские агрессоры.

В 21 стало известно, что "Черкассы" таки захватили.

Напомним, вчера российские оккупанты захватили корабль "Константин Ольшанский".