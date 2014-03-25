Капитан "Ольшанского" рассказал подробности штурма корабля

Капитан большого десантного корабля "Константин Ольшанский" Дмитрий Коваленко рассказал ТСН подробности штурма, который состоялся 24 марта. Об этом пишет ТСН.ua.

Капитан и экипаж не были захвачены в плен, как сообщалось ранее. По словам Коваленко, все живы и здоровы, и это капитан считает своим самым большим достижением.

"Я и мой экипаж, все здоровы и целы - это самое главное. Люди не брошены - со всем экипажем я имею контакт, уважаю выбор каждого, никого не осуждаю. Не дай Бог кому-нибудь пережить то, что мой экипаж пережил вчера", - сказал Коваленко телефону.

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Экипаж делал баррикады на борту, а оружие не применяли, чтобы избежать жертв. Ведь часть экипажа уже перешла на сторону России и верных украинской присяге осталось меньшинство. Капитан уверяет, что от украинской стороны поддержки не было, и надеется, что его и экипаж не признают предателями.

Напомним, перед началом штурма большого десантного корабля "Константин Ольшанский" его команда успела испортить машину и электронику судна.