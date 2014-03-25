В "Правом секторе" отрицают, что Сашко Билый застрелился

В "Правом секторе" отрицают информацию о том, что один из их лидеров Сашко Билый (Александр Музычко) сам себе нанес смертельные ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом в эфире "Громадського телебачення" заявил друг убитого, член "Правого сектора" Сергей Пандрак.

По его словам, на Билом разорвали футболку, чтобы проверить наличие на нем бронежилета.

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"Тот, кто порвал футболку, стрелял ему прямо в сердце. Это был контрольный выстрел", - сказал Пандрак.

Активист "Правого сектора" сообщил, что Сашко Билый отказывался носить бронежилет. "Я офицер, я знаю, это был контрольный выстрел", - подчеркнул друг убитого.

По словам Пандрака, на момент спецоперации вместе с Билым было три охранника.

Кроме того, он уверяет, что Билый стоял без оружия. "Свой автомат Калашникова Билый оставил в машине. Поэтому стоял без оружия", - заявил активист ПС.

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Он также сообщил, что на запястьях Сашки Билого четко видны следы от металлических наручников.

При этом Сергей Пандрак отметил, что следов насилия на теле не было. Он сообщил, что активисты имеют видеозапись с камер наблюдений.

Друг погибшего выразил удивление тем, что спецоперация проводилась в людном месте. Пандрак убежден, что задачей спецоперации было убийство Билого, а не его задержание.