В Полтаве освободили задержанных представителей «Правого сектора»

В Полтаве задержанных сегодня милицией представителей «Правого сектора» выпустили из помещения областного Управления по борьбе с организованной преступностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил координатор областной организации «Правый сектор» Иван Балацкий, который также был среди задержанных.

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«С утра нас задержала группа из 10 вооруженных автоматчиков. При этом применялась сила. Никто им сопротивление не оказывал. 6 часов нас в облУБОП продержали и потом выпустили. Нам обвинения не предъявлено»,- сказал Балацкий.

Он также сообщил, что один из задержанных имел при себе травматический пистолет со всеми разрешительными документами.

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Как сообщал УНИАН, руководство Полтавского «Правого сектора» заявило о задержании сегодня, 25 марта, милицией 7 их активистов, которые пришли к зданию областной милиции и готовились проводить пикетирование.

В "Правом секторе" также сообщили, что активистов пытались обвинить в незаконном хранении оружия, однако у задержанных никакое оружие изъято не было.

В милиции УНИАН сообщили, что прокомментируют данное событие позже, а пока с задержанными проводятся следственные действия.