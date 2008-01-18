Апелляционный суд признал законным уголовное дело против Цушко

Коллегия судей Апелляционного суда г. Киева признала законным уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой в отношении экс-министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО по событиям 24 мая 2007 года, которые происходили на территории Генпрокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд признал законными постановления ГПУ о возбуждении уголовных дел, в частности и тех, которые касались захвата Генпрокуратуры в мае 2007 года.

Как отметил адвокат В.ЦУШКО, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Это означает, что ГПУ может продолжать расследование уголовных дел относительно событий 24 мая 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2007 года Печерский райсуд Киева по жалобе адвоката В.ЦУШКО отменил постановление о возбуждении 4 уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры 24 мая 2007 года, в том числе и в олтношении то время министра внутренних дел. Решение об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел Печерский суд принял на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.

В производстве Генпрокуратуры оставалось еще одно – пятое – уголовное дело, возбужденное одним из следователей Главного следственного управления Генпрокуратуры по факту захвата этого ведомства.

25 июня 2007 года Генпрокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева решения Печерского райсуда об отмене постановления, изданного в то время и.о. генпрокурора Виктором ШЕМЧУКОМ, о возбуждении уголовного дела в отношении В.ЦУШКО.

21 ноября 2007 года Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда, которым были закрыты уголовные дела в отношении В.ЦУШКО.

10 декабря 2007 года Печерский райсуд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Юрия КРИШМАРЕЛА в интересах В.ЦУШКО на постановления В.ШЕМЧУКА от 24 мая о возбуждении ряда уголовных дел относительно событий в Генпрокуратуре.

Жалоба Ю.КРИШМАРЕЛА была рассмотрена повторно, на основании решения Апелляционного суда Киева, который 21 ноября отменил решение Печерского райсуда от 14 июня.

12 января 2008 года генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что Генпрокуратура не может продолжить расследования уголовных дел, в которых фигурирует бывший глава МВД В.ЦУШКО, поскольку возбуждение этих дел до сих пор обжалуется в судах различных инстанций.