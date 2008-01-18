Почему Добкин крестился на панихиде по Кушнареву левой рукой (фото)

Харьковский городской председатель Михаил Добкин не смог принять участия в заседании Оргкомитета форума «Мегаполис XXI века» в Москве, куда он был приглашен в числе мэров нескольких украинских городов: Запорожья, Днепропетровска, Луганска, Херсона, Николаева и Донецка.

М.Добкин вынужден был отложить поездку в Москву по серьезной причине – накануне мэр сломал правую руку. Как объяснил корреспонденту УНИАН один из представителей городской власти, травму М.Добкин получил накануне, "неудачно взявшись за перила на ступенях в своем доме".

На мероприятия, приуроченные годовщине смерти Евгения Кушнарева, которые проходили в Харькове 17 января, М.Добкин пришел в гипсе. На панихиде мэр крестился левой рукой.