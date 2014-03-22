«Правый сектор» объявил о создании одноименной партии

14:08, 22 марта 2014
Политика
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Лидером новой политической партии избран Дмитрий Ярош.

В Украине создадут партию "Правый сектор" / vk.com

В Киеве объявлено о создании политической партии «Правый сектор».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на съезде политической партии “Украинская национальная ассамблея” (УНА) и ряда общественных организаций.

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Как рассказал на пресс-конференции член провода “Правого сектора” Андрей Денисенко, на сегодняшнем съезде было принято решение о создании политической партии «Правый сектор». 

Партия создана на базе партии “Украинская национальная ассамблея” и ряда общественных организаций. УНА пройдет процесс перерегистрации в связи с переименованием в “Правый сектор”. Лидером “Правого сектора” избран Дмитрий Ярош. 

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“Была создана политическая партия “Правый сектор”. Это произошло на юридической и кадровой базе “Украинской национальной ассамблеи”, которая была переименована в “Правый сектор”. В состав этой партии вошли другие националистические группы, которые поддерживают движение “Правый сектор”. Лидером избран Дмитрий Ярош”, - сказал Денисенко.

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